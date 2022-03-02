صلاح خارج قائمة ليفربول لمواجهة نورويتش بكأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نورويتش سيتي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت قائمة ليفربول، استبعاد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، للراحة.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة نورويتش كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، كيرتس جونز.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو، ديوجو جوتا، ديفوك أوريجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أدريان، كيليهير، ساديو ماني، لويز دياز، أندرو روبيرتسون، جويل ماتيب، هيرفي إليوت، مورتون، برادلي.