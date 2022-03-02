رسميا.. عرض نادي تشيلسي للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي نيته بيع النادي وذلك من أجل ما أسماه بمصلحة النادي والمشجعين والموظفين، على أن يقوم بالتبرع بالقيمة المالية من وراء هذا البيع لضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأصدر نادي تشيلسي بيانا قبل أيام قليلة أكد من خلاله التخلي عن إدارة النادي، قبل أن يأتي قرار اليوم الأربعاء ليؤكد تقارير الإعلام بشأن الاتجاه لبيع النادي بالكامل.

وجاء بيان أبراموفيتش كما يلي:

أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي. كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي، في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.

لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن الأمر مرتبط بالشغف الخالص باللعبة والنادي، علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل.

أرجو أن يعلم الجميع أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك، أعتقد أن هذا في مصلحة النادي.

آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا، لقد كان شرف العمر أن أكون جزءًا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة، سيظل نادي تشيلسي لكرة القدم وأنصاره دائمًا في قلبي.