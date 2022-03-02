بالفيديو.. زيزو يعتلي صدارة هدافي الدوري بـ7 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

سجل أحمد سيد زيزو نجم وسط نادي الزمالك، هدفين للفريق الأبيض، في مرمى فيوتشر، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر ببطولة الدوري.

ونجح زيزو في تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 17 من ضربة جزاء بعد عرقلة محمود مرعي لسيف الجزيري، بعدما تأخر الزمالك في الدقائق الأولى بهدفين لأحمد عاطف وأحمد رفعت نجمي فيوتشر.

وفي الشوط الثاني، نجح زيزو في تسجيل الهدف الثاني والتعادل للفريق الأبيض من ضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد عربي بدر.

ورفع زيزو رصيده من الأهداف لـ7 أهداف جميعهم من ضربات جزاء، في صدارة هدافي الدوري الممتاز ليتجاوز مروان حمدي مهاجم سموحة والإنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بـ6 أهداف لكل لاعب.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، قبل نهاية مباراتهما المقامة على ستاد القاهرة.