"دون تحديد مباريات الأهلي والزمالك".. الإعلان عن موعد مواجهات دور الـ32 بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتبدأ مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر من يوم الخميس 10 مارس وحتى 26 من الشهر ذاته.

ولم يحدد اتحاد الكرة موعد مواجهات 3 مباريات وهي المصري والمنصورة، الأهلي والمصري بالسلوم، والزمالك والداخلية.

وجاءت مواجهات دور الـ32 من كأس مصر كالتالي:

10 مارس.. المقاولون العرب والمصرية للاتصالات.. الساعة السادسة مساءً.

11 مارس.. إنبي وديروط.. الساعة الثالثة عصراً.

11 مارس.. فاركو وكفر الشيخ.. الساعة السادسة مساءً.

12 مارس.. الجونة وبنها.. الساعة الثالثة عصراً.

12 مارس.. الإسماعيلي وبتروجيت.. الساعة السادسة مساءً.

12 مارس.. سيراميكا كليوباترا والاتحاد.. الساعة السادسة مساءً.

13 مارس.. غزل المحلة وايسترن كومباني.. الساعة الثالثة عصراً.

13 مارس.. طلائع الجيش وحلوان العام.. الساعة الثالثة عصراً.

13 مارس.. البنك الأهلي وأسوان.. الساعة السادسة مساءً.

14 مارس.. مصر المقاصة وبني عبيد.. الساعة الثالثة عصراً.

18 مارس.. سموحة وألعاب دمنهور.. الساعة الثالثة عصراً.

26 مارس.. بيراميدز ولافيينا.. الساعة الثالثة عصراً.

26 مارس.. فيوتشر ومنتخب السويس.. الساعة السادسة مساءً.