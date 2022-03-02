الزمالك يحول تأخره بهدفين لفوز قاتل أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حول فريق الزمالك تأخره بهدفين نظيفين أمام فيوتشر لفوز بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة 10.

وتقدم فيوتشر بهدف بعد مرور 3 دقائق عن طريق أحمد عاطف ثم أضاف أحمد رفعت الهدف الثاني في الدقيقة 13 قبل أن يقلص زيزو النتيجة بهدف في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ثم تعادل في الدقيقة 49 من ركلة جزاء ثانية قبل أن يخطف محمد عبدالغني هدف الفوز في الدقيقة 90+5.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 15 في المركز السادس.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.

ودخل فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – عربي بدر – مصطفى البدري – أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، في المقابل يحتل فريق فيوتشر المركز السادس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

وبدأت المباراة بضغط زملكاوي فسدد أشرف بنشرقي كرة في الدقيقة الثانية ولكنها مرت بجوار مرمى فيوتشر ولكن لم يدم الضغط طويلاً فتقدم فيوتشر بهدف سجله أحمد عاطف في الدقيقة الثالثة بعد التأكد من تقنية الفيديو.

وسجل أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر بعدما وصلته الكرة من زميله مصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء أسكنها شباك أبوجبل في الدقيقة13.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 16 بعد عرقلة لاعب فيوتشر للاعب الزمالك سيف الجزيري داخل منطقة الجزاء.

وسدد لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 17 على طريقة بانينكا.

وسدد أحمد رفعت كرة مبُاغته في الدقيقة 20 ولكن تصدى لها محمد أبوجبل.

وسدد ناصر ماهر في الدقيقة 27 كرة وصلته من مصطفى البدري على حدود منطقة جزاء الزمالك أعلى مرمى أبوجبل.

وبعد العودة لتقنية الفيديو أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمد عبدالشافي؛ إثر كرة مشتركة جمعته بلاعب فيوتشر كريم نيدفيد في الدقيقة 38.

وأرسل ناصر ماهر في الدقيقة 39 كرة عرضية حولها عمر كمال عبدالواحد برأسه من داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن تصدى القائم لها.

وسدد مصطفى البدري لاعب فيوتشر كرة قوية ارتطمت بقدم محمد عبدالشافي وخرجت ركنية بعد مرورها بجوار القائم بقليل في الدقيقة 43.

وبدأ الشوط الثاني بالدفع باللاعب إمام عاشور بدلاً من شيكابالا وباللاعب حازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 58 سددها زيزو بنجاح متعادلاً لفريقه.

وسدد سيف الجزيري في الدقيقة 64 كرة من داخل منطقة جزاء فيوتشر وتصدى لها حارس المرمى.

وكاد لاعب فيوتشر أحمد عاطف يُسجل الهدف الثالث لفريقه حين انفرد بالمرمى ولكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

ودفع مدرب الزمالك، أسامة نبيه في الدقيقة 65 باللاعبين عمر السعيد بدلاً من سيف الجزيري وأحمد فتوح بدلاً من محمد عبدالشافي.

وألغى الحكم في الدقيقة 72 هدفًا سجله أحمد عاطف في مرمى الزمالك بعدما راوغ محمد أبوجبل بداعِ التسلل.

وكاد يُسجل أحمد رفعت الهدف الثالث لفيوتشر ولكن أبعد إمام عاشور الكرة من على خط مرماه لركنية.

ودفع مدرب الزمالك، أسامة نبيه في الدقيقة 75 باللاعب رزاق سيسيه بدلاً من أشرف روقة.

وسدد لاعب فيوتشر ناصر ماهر في الدقيقة 90+1 كرة قوية ولكنها مرت بجانب مرمى أبوجبل.

وسجل محمد عبدالغني الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 90+5.