الامارات | أبراموفيتش قرر بيع نادي تشلسي والتبرع بالأموال لضحايا "الحرب في أوكرانيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أبراموفيتش قرر بيع نادي تشلسي والتبرع بالأموال لضحايا "الحرب في أوكرانيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش اليوم إنه قرر بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم وتعهد بالتبرع بأموال البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال أبراموفيتش في بيان "كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي، وفي الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه". وشدد أبراموفيتش على أنه وجه إدارة النادي بتأسيس مؤسسة خيرية، سيتم توجيه إليها صافي الاموال من عملية بيع النادي، على أن تخصص تلك الأموال لدعم كل ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأكد أنه ينوي زيارة ملعب ستانفورد بريدج، مقر نادي تشلسي، من أجل تحية الوداع الأخير لكل مشجعي النادي وأعضاء الفريق، بعد مسيرة مميزة حقق فيها النادي العديد من الألقاب، كما قال إن "القرار لم يكن سهلا عليه" وأنه "لمصلحة الجميع في نادي تشلسي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news