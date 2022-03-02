نجمات الجولف يطمحن لجوائز دولية أرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف بنسختها الثالثة والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس الحالي، بمجموع جوائز تبلغ مليون دولار أمريكي.

وستحظى منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية التي تعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات عالميا بقيادة حاملة اللقب النجمة النيوزيلاندية ليديا كو، ويعد هذا العام متفردا بالنسبة للجولة الأوروبية للسيدات، حيث سيبلغ مجموع جوائز جميع بطولات أرامكو النسائية للجولف تحت مظلة الجولة الأوروبية 5 ملايين دولار أمريكي، بواقع مليون دولار لكل بطولة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، وجولف السعودية ماجد السرور، إلى أهمية هذه المناسبة باستضافة أفضل لاعبات الجولف في العالم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهن يشاركن في النسخة الثالثة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، لافتا إلى أن النسختين الماضيتين من البطولة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في العبور بجولف السيدات إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى انتشار الجولف بشكل أكبر في المملكة.

فيما بين مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية طلال المري «أن مثل هذه المنافسات تسهم في إحداث فرق في مجال الرياضة، ونفخر بأن نكون جزءا من هذا، فبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية أحدثت تغييرا في مشهد لعبة السيدات بما يتماشى مع جهودنا لدعم تمكين المرأة في أرامكو السعودية، حيث تمثل رعايتنا لهذه البطولات الآن استمرارا لارتباطنا بهذه الرياضة منذ أربعينيات القرن الماضي، حينما قامت أرامكو السعودية ببناء أول ملعب للجولف في المملكة».

وأشارت اللجنة إلى أن تذاكر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، تتوفر مجانا وعلى الراغبين في الحصول عليها ومعرفة المزيد من التفاصيل زيارة الموقع الالكتروني: www.golfsaudi.com .

يذكر أن موعد إقامة نسخة هذا العام تم تقديمه 8 أشهر من تاريخها المعتاد، بما يسمح للجولة الأوروبية زيارة المملكة في مناسبتين مختلفتين يستضيفهما نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تنطلق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية منتصف مارس المقبل، وتعقبها سلسلة بطولات أرامكو للفرق في نوفمبر.