تحديد الجولتين الحاسمتين بممتاز الطائرة

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وتقرر أن تبدأ مباريات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمباراة الهلال والاتحاد على صالة نادي الاتحاد بجدة، ويشهد اليوم التالي «الأربعاء» إقامة 5 مباريات، أبرزها لقاء الأهلي مع الترجي بجدة، فيما يلتقي الهداية مع الفيصلي، والوحدة مع ضمك، ويواجه الابتسام الخليج ويلعب النصر مع الخويلدية.
وستقام الجولة الأخيرة يوم الاثنين 14 مارس بإقامة 5 مباريات، حيث يواجه الخويلدية نظيره الاتحاد، ويلتقي الترجي مع الهداية، ويلعب الخليج مع ضمك، والنصر مع الوحدة، والفيصلي مع الابتسام، وسيلتقي في اليوم الذي يليه «الثلاثاء» الهلال والأهلي في ختام مباريات المسابقة عند الـ15: 6 مساء على صالة وزارة الرياضة بالرياض ويشهد تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالدوري.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال، وسيتوج باللقب في حال فوزه على الترجي، ويأتي الفيصلي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.
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