ملياردير سويسري يقترب من شراء تشيلسي

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واعترف فيز (86 عاما) باهتمامه بشراء النادي من رومان أبراموفيتش، لكن فقط ضمن تحالف.
وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» إلى أن الملياردير الروسي-الإسرائيلي أبراموفيتش يرغب في الاحتفاظ بملكيته لنادي تشيلسي.
لكن هذا الأمر قد يكون مستحيلا في حالة فرض الحكومة البريطانية عقوبات ضد أبراموفيتش (55 عاما) الذي يمتلك النادي منذ عام 2003.
واعترف فيز بأنه سينظر تفاصيل أي صفقة محتملة لشراء تشيلسي، علما بأنه تردد أن المبلغ المطلوب لذلك يتجاوز ملياري جنيه إسترليني (6 .2 مليار دولار).
وقال فيز في تصريحات لصحيفة «بليك» السويسرية «أبراموفيتش يحاول بيع جميع الفيلات التي يمتلكها في إنجلترا، كما يريد التخلص من تشيلسي بشكل سريع».
وأضاف «أنا وثلاثة أشخاص آخرين تلقينا عرضا الثلاثاء الماضي لشراء تشيلسي من أبراموفيتش. علي الانتظار لأربعة أو خمسة أيام الآن. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. كما تعرفون تشيلسي ليس لديه أموال. واليوم لا نعرف سعر البيع بالتحديد».
وحاول أبراموفيتش يوم السبت الماضي التخلي عن الإدارة المباشرة لتشيلسي، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلن أبراموفيتش منح أمناء المؤسسة الخيرية للنادي حق «الإشراف ورعاية» النادي الإنجليزي.
ودفع هذا مفوضية المؤسسات الخيرية للتواصل مع النادي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن خطط أبراموفيتش، بعد أن أثار بعض الأمناء مخاوف بشأن الأمور الفنية.
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