ميكولينكو ينتقد صمت اللاعبين الروس

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وكان المدافع الأوكراني ميكولينكو، الذي انضم إلى إيفرتون من دينامو كييف الأوكراني في يناير الماضي، قد عانق مواطنه لاعب مانشستر سيتي، أولكسندر زينتشينكو قبل بدء مباراة الفريقين مطلع هذا الأسبوع، في الوقت الذي ينصب فيه تركيز عالم كرة القدم على الأزمة التي تواجهها أوكرانيا.
ولكن رغم الدعم المتزايد لأوكرانيا، أبدى ميكولينكو حالة من الغضب إزاء عدم مشاركة لاعبي المنتخب الروسي في هذا الدعم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وقال ميكولينكو (22 عاما) عبر تطبيق انستقرام «في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت مع زملائك في فريق كرة القدم، هناك مدنيون سلميون يقتلون في أوكرانيا».
وجاءت تصريحات ميكولينكو بعد يوم واحد من قرار الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بفرض الإيقاف على مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في جميع مسابقاتهما.
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