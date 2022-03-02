سفير الأرجنتين يكرم رئيس اتحاد البولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة غييرمو نيلسن، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان على تنظيم بطولة بولو الصحراء النسخة الثانية، بمشاركة أفضل فرسان البولو بالعالم ومنهم لاعبون من الأرجنتين.

وقدم عمرو زيدان خلال حفل التكريم شرحا للسفير الأرجنتيني عن مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في السعودية ضمن رؤية السعودية 2030، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص تطوير اللعبة في السعودية، وانعكاسها إيجابا كون الأرجنتين موطن اللعبة.

من جانبه أشاد السفير الأرجنتيني بالإمكانات التي تحظى بها المملكة، حيث جعلتها وجهة مثالية لاحتضان عدة فعاليات رياضية خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا التكريم تأكيدا لتعزيز العلاقات لتطوير اللعبة في المملكة خلال الفترة المقبلة، وتفعيل مذكرة التعاون الرياضي المشترك بين الاتحادين السعودي والأرجنتيني للبولو التي وقعت عام 2019 بدعوة من نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي.