شكرا لقرائتكم خبر الخوف من الهلال يقلق الاتحاد أمام ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يستضيف الاتحاد نظيره ضمك مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن المرحلة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستهدف الاتحاد كامل نقاط المباراة ليساعده ذلك في التمسك بصدارة الترتيب التي يحتلها برصيد 51 نقطة، وزيادة الفارق النقطي بينه وبين أقرب ملاحقيه النصر إلى أكثر من 7 نقاط، حيث يحتل النصر المركز الثاني برصيد 44 نقطة قبل مواجهته الساخنة اليوم أمام نده التقليدي الهلال بذات الجولة.

كما أن الاتحاد يرفض التنازل عن الطريق الذي منحه فرصة تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 2009.

يدخل الاتحاد بنشوة الفوز 4/ 3 في الجولة الماضية على نده التقليدي الأهلي في ديربي جدة المثير، لكنه يخشى افتقاد 3 من لاعبيه المؤثرين بخط المقدمة في المباراة المهمة المقبلة أمام الهلال حال تلقيهم بطاقات صفراء وهم رومارينيو داسيلفا وعبدالرزاق حمدالله وفهد المولد.

وسيكون بمقدور المدير الفني كوزمين كونترا الاستعانة بلاعب المحور عبدالعزيز الجبرين بعد غياب طويل بداعي الإصابة، فيما سيستمر غياب المدافع الدولي أحمد حجازي بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

ويحفز الاتحاد اليوم أيضا، اللعب على أرضه وبين جماهيره إلى جانب المكافأة التي رصدتها إدارة النادي للاعبين حال الفوز، بواقع 50 ألف ريال لكل لاعب.

ورغم كل ذلك، لا يتوقع أن يجد الاتحاد الطريق سهلا نحو الفوز، فضمك أثبت قوته وشراسته في الموسم الحالي الذي تربع على صدارته خلال عدد من الجولات قبل أن يتراجع للمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

كما أن ضمك الباحث هو الآخر عن الفوز والتوغل نحو مراكز المقدمة، ينتشي بفوز ثمين حققه في الجولة الماضية على الرائد بنتيجة 3/ 2 رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول عقب طرد لاعبه دوماغوج أنتوليتش بالبطاقة الحمراء.

قبل المواجهة

