أخضر المبارزة يحقق برونزية آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للمبارزة الميدالية البرونزية لسلاح السايبر للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ومثل الأخضر كل من علي البحراني وجاسر البكر وعبدالله المنسف ومحمد العمرو، حيث تجاوز نظيره الهندي في دور الثمانية بنتيجة 45/43، ليضيف الميدالية الثانية للسعودية في البطولة بعد ذهبية حسين الطويل في منافسات (الفردي) لسلاح الأبيه.

ويختتم المنتخب السعودي اليوم مشاركته في البطولة بمنافسات سلاح الأبيه (الفرق) للسيدات بمشاركة ندى عابد وضي العميري وفوزية الخيبري كما يخوض المنتخب السعودي للرجال منافسات سلاح الشيش ويمثله إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومحمد راغب ومهدي القروص.

على الصعيد ذاته أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة عن تصنيف اللاعبين، حيث حصل حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي على المركز الأول في آسيا والـ14 على العالم في سلاح الأبيه بعد إحرازه ذهبية البطولة الآسيوية الحالية، فيما جاء زميله عمر العكاس في المركز الـ 34 عالميا.