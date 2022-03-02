تحديد مواعيد وأماكن بطولات اليد

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وستبدأ البطولات الثلاث ببطولة المملكة لدرجة الناشئين والمؤهلة للدوري الممتاز، خلال الفترة من 15 ـ 19 مارس المقبل، على صالة نادي الحزم بمشاركة أندية: الحزم - الهلال - الترجي - القادسية - العمران - عرعر - الخالدي - حراء، وستقام بعدها بطولة أندية الدرجة الثانية والمؤهلة لدوري الدرجة الأولى، وذلك على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، خلال الفترة من 22 ــ 26 مارس بمشاركة أندية: الرائد - الشباب - عكاظ - فيفا - الفتح - العروبة - النجوم - الفيحاء.
وتجري بطولة درجة الشباب والمؤهلة للدوري الممتاز بالرياض، وبالتحديد على صالة نادي الشباب، خلال الفترة من 28 مارس حتى 01 أبريل بمشاركة أندية: الشباب - الحزم - أحد - الوحدة - الخالدي - العروبة - الابتسام - العدالة.
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