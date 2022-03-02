سخونة مبكرة و3 أهداف.. فيوتشر يصدم الزمالك بهدفين في الشوط الأول.. والعارضة تنقذ مرمى أبو جبل

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وفيوتشر بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري.

وباغت فيوتشر الزمالك بتسجيل الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق أحمد عاطف بعدما أرسل جوزيف نجويم تمريرة بينية من منتصف الملعب، انفرد على إثرها «عاطف» بالحارس محمد أبو جبل ثم سدد الكرة على يمينه لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة العاشرة بطاقة صفراء للعربي بدر بعد تدخل متهور على قدم محمد عبد الشافي.

أحمد رفعت يسجل هدف ثاني رائع لفيوتشر

وواصل فيوتشر هجومه، وفي الدقيقة 13 نجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت بعدما أطلق تسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

الدقيقة 15 شهدت ركلة جزاء لصالح الزمالك عن طريق الدولي التونسي سيف الدين الجزيري ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيلها على طريقة بانينكا.

الدقيقة 23 شهدت بطاقة صفراء للاعب ناصر ماهر بعد تدخل قوي على محمد أشرف روقا.

الدقيقة 26 شهدت إرسال أشرف بن شرقي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها جوزيف نجويم من على القائم الثاني.

الدقيقة 28 شهدت إرسال شيكابالا تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها مصطفى البدري قبل وصولها لبنشرقي.

العارضة تنقذ الزمالك من الهدف الثالث

الدقيقة 34 شهدت إرسال روقا تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت لشيكابالا خلف المدافعين الذي استلم الكرة وحاول المرور من الحارس محمود حمدي ولكنه سقط داخل منطقة الجزاء وسيطر دافع فيوتشر على الكرة.

الدقيقة 41 شهدت كرة خطيرة لفيوتشر عن طريق عمر كمال عبدالواحد ولكن ارتطمت بالعارضة.