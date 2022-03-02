حلمى طولان يعود لقيادة إنبى أمام المصرى بـ"العكاز"

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القاهرة - سامية سيد - يعود حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى، لقيادة لاعبيه من الملعب بـ"العكاز" أمام المصرى البورسعيدى، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويلحق حلمى طولان ببعثة الفريق البترولى التي وصلت اليوم إلى الإسكندرية غدا الخميس، لقيادة لاعبيه من الملعب بعد غيابه عن المباراة الماضية، التي أقيمت أمام الاتحاد السكندرى وانتهت بخسارة زعيم الثغر بهدف نظيف.

ويعانى حلمى طولان من "تورم" في الركبة نتيجة إصابة تعرض لها خلال مباراة فاركو شخصتها الأشعة بالتواء الرباط الصليبي وكدمة قوية فى الركبة مع شرخ خفيف،نتج عن سقوطه على ركبته،أثناء قيامه بتوجيه اللاعبين.

وكشف مصدر بالجهاز المعاون لطولان أن الالتواء الشديد في مفصل الركبة للمدير الفنى، نتيجة الوضعية المغالطة لدكة البدلاء فى ستاد الإسكندرية بعدما أضطر للنزول لأسفل درجتين ليصاب بإلتواء.

ويحتل إنبى تحت قيادة مدربه حلمى طولان، المركز الـ11 برصيد 13 نقاط من 10 مباريات، حيث فاز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 9 أهداف واستقبل 12 هدفا، فيما يتجمد رصيد الاتحاد السكندرى فى المركز السابع برصيد 13 نقطة من 10 مباريات فاز 3 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات، سجل 15 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويأمل الفريق البترولى في تحقيق مركز متميز في جدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق عدم فقد النقاط.