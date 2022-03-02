شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحرز الهدف الأول فى مرمى فيوتشر من ضربة جزاء ويقلص الفارق (2-1) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمي فيوتشر من ركلة جزاء سددها بطريقة جمالية في الدقيقة 16 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح فيوتشر.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-

محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي :

محمود حمدي في حراسة المرمى، امامه الرباعي عمر كمال وسعد سمير وجوناثان ومحمود مرعي، وفي الوسط كريم نيدفيد وعربي بدر وناصر ماهر واحمد رفعت وفي الهجوم مصطفى البدري، أحمد عاطف

ويقود الفريق في مباراة فيوتشر أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد في أول مباراة لهما بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.



































































