شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يضيف الهدف الثاني لفيوتشر فى مرمى الزمالك بالدقيقة 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى لفريق فيوتشر فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 13 من عمر مباراة ألفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، لتصبح النتيجة 2-0 لفيوتشر

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغنى- محمد عبد الشافى- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-

محمد عواد- محمود حمدى "الونش"- عبد الله جمعة- أحمد فتوح- حازم إمام- إمام عاشور- إسلام جابر- رزاق سيسيه -عمر السعيد

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتإلى :

محمود حمدى فى حراسة المرمى، امامه الرباعى عمر كمال وسعد سمير وجوناثان ومحمود مرعي، وفى الوسط كريم نيدفيد وعربى بدر وناصر ماهر واحمد رفعت وفى الهجوم مصطفى البدري، أحمد عاطف

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق ألفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى وأحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.



























































































