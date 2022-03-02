صحيفة: كلوب يدفع ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح "بأي طريقة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

يعتقد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن ناديه يجب أن يحاول ”بكافة الطرق“ لإقناع النجم المصري محمد صلاح بتجديد عقده للبقاء في أنفيلد.



ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب تشيلسي السابق مع ليفربول في صيف عام 2023 عندما يُسمح له بمغادرة ميرسيسايد في صفقة انتقال مجانية.

ويتألق صلاح مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا مذهلاً وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن، ومع ذلك، فإن النقطة الوحيدة في موسم خالٍ من الأخطاء كانت الأسئلة المستمرة حول وضعه التعاقدي.

وعلى الرغم من حقيقة أنه قد صرح من قبل بأنه يريد البقاء في أنفيلد، إلا أنه لم يتم الاتفاق على عقد جديد بين اللاعب والنادي.