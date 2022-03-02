ديربي تشغيل «الخلاط»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على ذكرى أحداث آخر مواجهة بين الفريقين في 21 فبراير الماضي، يتجدد اليوم اللقاء بين قطبي العاصمة الرياض، النصر والهلال في ديربي ناري ينطلق في التاسعة مساء بملعب مرسول بارك في إطار الجولة الـ 23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل أيام، أقصى الهلال نده التقليدي النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب عليه 2/ 1 في مباراة مثيرة في أحداثها أعقبها أحاديث مشتعلة من أنصار الفريقين لا تزال تسيطر على المشهد حتى اليوم، لكن النصر أيضا كان قد نجح في الفوز على الهلال في مباراة الدور الأول بدوري المحترفين بهدفين نظيفين.

كلاهما يسعى للثأر

وإذا كان الهلال يريد الثأر لهزيمته في الدور الأول، فإن النصر أيضا يلاحق الثأر لهزيمته أمام الهلال بكأس الملك وتقوية حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة، مقابل 37 نقطة للهلال صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر البطولة، فريق الاتحاد برصيد 51 نقطة.

وقبل مواجهتهما اليوم، نجح كلاهما في تخطي عقبة الجولة الـ22 بفوزين ثمينين، حيث فاز النصر على أبها 2/ 1، والهلال على الحزم 2/ 0.

خلاط أصلي وتقليد

أكثر ما يشعل المواجهة، ما خلفته المباراة الأخيرة بين الفريقين في ربع نهائي كأس الملك، عقب تسجيل النصر هدف عن طريق أندرسون تالسيكا، وتسجيل الهلال هدف الترجيح عبر سالم الدوسري، فالأول احتفل بسخرية على طريقة سالم الدوسري (إدارة خلاط)، والثاني رد بسخرية أيضا على طريقة تاليسكا بعد هدفه. وكلا المشهدين سيطرا على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداولهما بوسع، لذلك يتوقع أن يكون المشهد حاضرا اليوم، فإن لم يكن عن طريق تسجيل هدف، فسيحضر في المدرجات على الأقل.

أوراق غائبة

تختلف خسائر الفريقين اليوم، فالنصر صاحب الأرض يقف جهازه الفني بقيادة ميغيل روسو حائرا في اختيار بديل مناسب للدولي سلطان الغنام في الطرف الأيمن بعد أن تأكد غيابه 3 مواجهات على الأقل نظير إصابته في رباط المفصل، حيث كان الغنام أساسيا في مركزه طوال المواسم الماضي وحاضرا باستمرار، وهو ما يصعب مهمة بديله اليوم.

وقد يتم إشراك أحد لاعبي متوسط الدفاع في مركز الظهير الأيمن أو الدفع بالظهير الأيمن العائد من إعارة للاتحاد حمد آل منصور رغم عدم غيابه عن المشاركة مؤخرا.

كما سيكون أمام روسو خيار الدفع بلاعب درجة الشباب عبدالعزيز الفرج، إلا أن صعوبة المواجهة مقارنة بسنه وقلة خبرته، قد تضعف حظوظ مشاركته أساسيا.

أما الحال في الهلال، فيغيب الطرف الأيمن الدولي محمد البريك، بداعي الإصابة كما هو حال ناصر الدوسري، إلا أن وضع رامون دياز أفضل من روسو لوجود البديل بتواجد سعود عبدالحميد وكذلك ياسر الشهراني، لذلك لن يحدث غياب البريك قلقا لدى دياز مقارنة بروسو المطالب بتوليف بديل.

ماذا يريد النصر؟







يريد بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو أن يوقف تفوق الهلال عليه في الموسم الحالي.



إبعاد الهلال عن المنافسة على اللقب بعد أن حرمه من أبطال آسيا وكأس الملك.



كسب النقاط المزاحمة على صدراة الدوري.



الثأر لهزيمته الأخيرة بكأس الملك.



الرد على سخرية جمهور الهلال على طريقة احتفالية سالم الدوسري (الخلاط).



تأكيد تفوقه في الدوري بتحقيق الفوز إيابا بعد الفوز ذهابا 2/ 0 في 16 ديسمبر الماضي.



ماذا يريد الهلال؟





يطمح بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تفوقه.



إضعاف حظوظ النصر في المنافسة على اللقب.



زيادة حظوظه في ملاحقة الاتحاد المتصدر خاصة أن له مواجهات مؤجلة.



الثأر لهزيمته 0/ 2 بالدور الأول.



الاستمرار في إحراج النصر أمام جماهيره.



تأكيد علو كعبه في الموسم الحالي بفوز ثالث من أصل 4 مواجهات جمعت الفريقين.



محطات سابقة





3 مباريات متتالية قاد فيها رامون دياز فريق الهلال وفاز بنتائجها.



47 مواجهة جمعت الفريقين بقيادة صافرة أجنبية، 27 منها انتهت بفوز الهلال و 11 للنصر، و 9 بالتعادل.



تواجها 25 مرة بدوري المحترفين، فاز الهلال 11 مرة مقابل 9 للنصر وتعادلا في 5 مباريات.



مواجهة الدور الأول في الدوري انتهت لمصلحة النصر 2/ 0.



سجل النصر حتى الآن 41 هدفا واستقبل 25 من 22 مباراة.



سجل الهلال حتى الآن 36 هدفا واستقبل 20 من 19 مباراة.



الظهيران الدوليان سلطان الغنام ومحمد البريك أبرز الغائبين عن لقاء اليوم بداعي الإصابة.



ودع النصر بطولتين على يد الهلال بملعب مرسول بارك )أبطال آسيا وكأس الملك(.



لاعبا الفريقين، تاليسكا وإيغالو يقاسمان لاعب الاتحاد رومارينهو صدارة الهدافين بواقع 14 هدفا لكل منهم.



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