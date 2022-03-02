أول تحرك من كلوب لحسم مصير صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير بريطانية، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طالب إدارة ناديه بسرعة تجديد تعاقد محمد صلاح قبل انتهاء الموسم الجاري.

ووفقا لصحفية " ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن كلوب أبلغ إدارة ليفربول برغبته في الإبقاء على صلاح بأي طريقة، للضرورة.

وأضافت الصحيفة أن كلوب يرى أن صلاح اللاعب الأبرز في العالم حاليًا، وهو ما يجبره وإدارة ناديه على ضرورة الاحتفاظ به بشتى الطرق.

وألمحت الصحيفة إلى أن كلوب لا يريد أن يخسر صلاح، وكذلك ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في وقت واحد، خاصة أن عقودهم تنتهي في يونيو عام 2023.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد كشفت أن مسئولي ليفربول على وشك حسم ملف تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، خاصة فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها "مو" مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة " Football Insider" البريطانية، إلى أن صلاح يقترب بقوة من تجديد عقده مع ليفربول مع بداية العام الجديد 2022، وستكون قيمة الصفقة 117 مليون إسترليني، طوال مدة عقده، وفى حال حدوث ذلك بشكل رسمي سيدخل الفرعون المصري فئة اللاعبين الأعلي أجراً فى العالم.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول فى يونيو 2023، ولا يزال هناك تمسك من جانب النجم المصرى بزيادة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 500 ألف إسترليني.