شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول الزمالك ستاد القاهرة لمواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب ستاد القاهرة، قبل خوض عمليات الإحماء.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.



اسامة نبيه



الونش



سيف الجزيرى



شيكابالا



عبد الشافى



عبد الغنى



عمر السعيد