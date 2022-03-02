شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعود لتدريباته غدا استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق سيراميكا تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها 8 مارس الجاري على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

ومنح هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة "إيسترن كومبانى" في الجولة الماضية ليمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يتجنب الأرهاق والإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وخسر سيراميكا أمام "إيسترن كومبانى" بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، وأحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .

وخاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمد كوكو فى حراسة المرمى، وعلاء عطا، وخالد صبحى، وسيف تقا، وأحمد محسن فى خط الدفاع ، وفى الوسط محمد حسن، وبلال سعيدانى، ومحمد إبراهيم، وبالانتقال الى الهجوم شادى حسين، وباسم مرسى، وينفول كوبينا.