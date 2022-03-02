شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيناريوهات صعود الأهلى لربع نهائى أبطال أفريقيا قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأهلي غداً الخميس التحضير لمباراته ضد المريخ السوداني بحيث يدخل معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من مران الغد حتى موعد مباراته ضد الفريق لسوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سيناريوهات صعود الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

أصبح أمام فريق الأهلى ثلاثة سيناريوهات لضمان صعوده للدور التالى بدوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها موسمين على التوالى ويفتش عن اللقب الثالث ، ويبقى السيناريو الاول هو حصد المارد الاحمر 12 نقطة من مبارياته الاربعة المتبقية بدور المجموعات وبذلك يضمن التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين.

فيما سيكون السيناريو الثانى هو الفوز في 3 مباريات "على المريخ في المباراتين وعلى الهلال بالقاهرة"، ليرفع الأهلي وقتها رصيده للنقطة رقم 10 ويتأهل أيضًا إلى ربع النهائي ، بينما يكون السيناريو الثالث عن طريق الفوز في مباراتي المريخ والتعادل أمام الهلال والخسارة أمام صن داونز بجنوب أفريقيا، وقتها سيجمع الأهلي 8 نقاط ويتأهل بشرط خسارة الهلال أمام المريخ وخسارة المريخ أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

رصيد الأهلى فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، في حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة