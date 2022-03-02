شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الفوز فى 2022 بالمباريات الرسمية قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم مباراة أمام نظيره فيوتشر ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام على استاد القاهرة الدولى.

ويبحث نادى الزمالك عن الفوز الأول له في المباريات الرسمية، حيث خاض الزمالك 4 مباريات رسمية في 2022 لم يحقق أي فوز خلالها، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلها، سجل 3 أهداف واستقبل 7 أهداف.

ونستعرض نتائج الزمالك في 2022 حتى الآن..

الزمالك 2 /2 بترو أتلتيكو 12 فبراير

سموحة 2/ 0 الزمالك 15 فبراير

ساجرادا 0 /0 الزمالك 19 فبراير

الوداد 3 /1 الزمالك 26 فبراير

ويقود المباراة أسامة نبيه المدرب المؤقت لفريق الزمالك عقب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادى وإنهاء التعاقد بينهم بالتراضى ومنحة قيمة الشرط الجزائى.

ومن المتوقع خوض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أحمد فتوح، محمود علاء، محمود " الونش "، حمزة المثلوثى

خط الوسط.. أمام عاشور، محمد أشرف "روقا "، أحمد سيد " زيزو "

الهجوم.. أشرف بن شرقى، يوسف " أوباما "، سيف الدين الجزيرى

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وتلقى هزيمة فى مباراتين، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر فى 4 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.