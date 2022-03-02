شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس خصم 25% من عقود لاعبيه بسبب تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى خصم نسبة 25% من عقد كل لاعب بالفريق الاصفر بسبب سوء النتائج، ويدرس مجلس الدراويش عدم الاعلان عن العقوبة فى وسائل الإعلام فى ظل ارتباط الفريق بمباراة مصيرية أمام فاركو الاثنين المقبل بالدورى.

وفرط الإسماعيلى فى تحقيق الفوز الأول بالدورى المصري، وتعادل 2-2 مع مضيفه مصر المقاصة بعد تقدمه بثنائية، بستاد الكلية الحربية، فى الجولة 11 من عمر الدورى المصري، وكان مجلس إدارة الإسماعيلى قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه فى الوقت الحالى لحين تحسن النتائج فى المسابقة المحلية.

وفقد فريق الإسماعيلى 29 نقطة فى أول 11 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى حيث لم يحصد الدرايش سوى أربعة نقاط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدف وهى أسوأ بداية للاسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد الفريق الاصفر هو الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الان فى المسابقة.

وحصد الإسماعيلى نقاطه الأربعة من التعادل فى 4 مباريات أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة وغزل المحلة فى الأسبوع السادس وفيوتشر فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام وجميعها انتهت بالتعادل السلبى بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 وموقعة مصر المقاصة والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بالكلية الحربية بالجولة 11 للمسابقة.

وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم فى مسابقة الدورى العام بالموسم الحالى الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم الذى كان يشغل منصب المدرب العام فى بيراميدز، وخسر الاسماعيلى من الجونة بهدف دون رد فى مباراته الاولى مع حمد إبراهيم وتعادل مع المقاصة 2/2 فى مباراته الثانية مع حمد إبراهيم.