شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة ضد المريخ السوداني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن مباراة فاركو بالدوري بسبب شعوره باجهاد في العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة مباراة فاركو أمس الثلاثاء بسبب شكواه من الإجهاد في العضلة الخلفية، خشية من تعرضه للإصابة، على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مبارة المريخ.

ومن المقرر أن يخضع ياسر إبراهيم للفحص الطبي على هامش مران الأهلي غدا الخميس في بداية التحضير لمواجهة المريخ وبناءا عليه يتحدد موقفه من نزول التدريبات الجماعية أو الاستمرار في أداء تدريبات فردية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الهلال السوداني والخسارة من صن داونز، فيما تتبقى له مباراة مؤجلة ضد المريخ والمقرر لها السبت المقبل.