هل يتخلص على ماهر من عقدة الزمالك الليلة ؟

القاهرة - سامية سيد -

يسعى على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر فى فك عقدة عدم تحقيق أى فوز من موقع القيادة الفنية على الزمالك فى المواجهة المقرر أن تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، في لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذي يسعى لاعبوه وجهازه الفني المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق فى الفترة الأخيرة .

ولم يحقق على ماهر الفوز على الفريق الأبيض منذ موسم 2017 / 2018 ، من موقع القيادة الفنية مع الزمالك، وجاءت نتائجه كالتالى .