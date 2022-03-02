شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتخلص على ماهر من عقدة الزمالك الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يسعى على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر فى فك عقدة عدم تحقيق أى فوز من موقع القيادة الفنية على الزمالك فى المواجهة المقرر أن تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، في لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذي يسعى لاعبوه وجهازه الفني المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق فى الفترة الأخيرة .
ولم يحقق على ماهر الفوز على الفريق الأبيض منذ موسم 2017 / 2018 ، من موقع القيادة الفنية مع الزمالك، وجاءت نتائجه كالتالى .
فى موسم 2017-2018: خسر مع الأسيوكى فى مواجهتى بنتيجة 1/0 ، 2/1 .
بينما فى موسم 2018 / 2019 تعادل مع سموحة 1/1 أمام الزمالك و خسر مع إنبى 2 /1 .
أما فى موسم 2019 / 2020 فخسر مع المصرى فى مواجهتين أمام الزملك بنتيجة 1 /0 فى كلتا المواجهتين .
وفى موسم 2020/ 2021 تلقى مع المصرى هزيمة من الزمالك بنتيجة 3 / 2 .
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة في مباراتين بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.