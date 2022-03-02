بعد قليل.. الزمالك وفيوتشر.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره فيوتشر، عند الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.

وجاء تشكيل فيوتشر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – عربي بدر – مصطفى البدري – أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، في المقابل يحتل فريق فيوتشر المركز السادس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها: