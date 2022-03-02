"6 تغييرات".. نبيه يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن أسامة نبيه المدرب العام بفريق الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة فيوتشر في لقاء يأتي ضمن الأسبوع العاشر بمسابقة دوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، في المقابل يحتل فريق فيوتشر المركز السادس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات.

وشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به الفريق الأبيض مواجهة سموحة الماضية، حيث يلعب كل من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، أحمد سيد "زيزو"، محمد أشرف "روقا"، أشرف بنشرقي، سيف الدين الجزيري.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.