الخليج 365 يكشف سبب تأجيل تجديد تعاقد الأهلي وموسيماني.. والموعد الأقرب للحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن سبب تأجيل إنهاء النقاط الخلافية البسيطة بين بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ومسئولي القلعة الحمراء لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي هو ضغط المباريات.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن آخر تفاوض كان بين الأهلي والمدير الفني لفريقها، كان قبل السفر إلى دولة الإمارات؛ للمشاركة في مونديال العالم للأندية التي حصد فيها الفريق الميدالية البرونزية .

وأضاف المصدر:"تواجدت مديرة أعمال موسيماني بالقاهرة خلال هذه الفترة وتم عقد أكثر من جلسة وحدث نقاش موسع ومطول وجري الاتفاق على العديد من البنود وبقى بعض الأشياء التي مازالت محل تفاوض وليس خلاف".

وتابع المصدر:" ما تزال الأمور مُعلقة بسبب ضغط المباريات محلياً وقارياً ولن يكون هناك أي نقاش في الأمر خلال تواجد الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا؛ فالفريق سيغادر قبل المباراة بيومين ونصف إلى جنوب أفريقيا ويجب أن تكون درجات التركيز في أفضل معدلاتها لتلك المواجهة الصعبة والمهمة وسيعود مباشرة بعد المباراة عبر طائرة خاصة فكيف سيتم إجراء مفاوضات هناك ثم أن الأهلي لديه نظام تتم من خلاله تلك الأمور".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"هناك فترة توقف لنشاط الفريق خلال الأجندة الدولية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر مارس، أعتقد أنها ستكون مناسبة لحسم الأمر، فيتبقى فقط بعض الأشياء ما تزال محل تفاوض وهي بعيدة عن الشق المالي ولكنها تتعلق بنظم معينة وقواعد يسير عليها قطاع الكرة بالنادي، ليس هناك أي جديد حدث في الفترة الماضية ونقاط التفاوض مازالت عالقة وسيتم حسمها في الفترة المقبلة وقبل نهاية هذا الشهر".

ويستعد الأهلي لثلاث مباريات مهمة تبدأ بمواجهة المريخ السوداني مساء السبت ثم بيراميدز مساء الثلاثاء قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز بدوري الأبطال الأفريقي.