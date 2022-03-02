خاص.. الأهلي يخاطب كاف بشأن موعد وملعب صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

خاطب مسئولو النادي الأهلي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للاستفسار عن موعد وملعب مواجهة صنداونز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، الأربعاء، إن الأهلي طلب إخطاره بموعد وملعب المباراة بشكل نهائي حتى يتثنى له إنهاء كافة الأمور الخاصة بموعد السفر وحجز فندق الإقامة.

وأضاف المصدر، أن طلب الأهلي يأتي مع المدة القانونية التي تنص بضرورة إخطاره قبل عشرة أيام من موعد المباراة.

وأوضح، أن الأهلي علم بشكل ودي موعد مباراة صنداونز على أن تقام في 12 مارس الجاري، لكن إدارة القلعة الحمراء تنتظر إخطارًا رسميًا من كاف.

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل مع المريخ السوداني في المواجهة المؤجلة من الجولة الأولي بمنافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى خسارة من صنداونز بهدف دون رد يوم السبت الماضي، حيث يتصدر بطل جنوب أفريقيا المجموعة بسبع نقاط، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد نقطة.