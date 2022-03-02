الاتحاد اليمني يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، الثلاثاء، رسميًا عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول، بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني.



وتضمن قرار تعيين الجهاز الفني الجديد، الذي حصل كووورة على نسخة منه، في مادته الأولى تشكيل الجهاز على النحو الآتي:



أمين السنيني مدربًا، وشهيد النوبي مساعدا للمدرب، وخالد عاتق مدرباً للحراس.



ولم يشر القرار إلى صفة المؤقت التي كانت وردت في خبر سابق نشره إعلام الاتحاد قبل أيام، بشأن تكليف السنيني بالمهمة مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب أجنبي.



والاتحاد بصدد الترتيب لإقامة 3 معسكرات للمنتخب استعدادا لتصفيات كأس أمم آسيا 2023، منها معسكر محلي يبدأ في النصف الأول من شهر مارس/ أذار، ومعسكرين خارجيين خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار في قطر، وفق ما نقل موقع كورة.

