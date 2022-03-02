الامارات | دورتموند يسحب العضوية الفخرية من مستشار ألماني سابق لصلاته بروسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يسحب العضوية الفخرية من مستشار ألماني سابق لصلاته بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم سحب العضوية الفخرية من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر بسبب صلاته مع روسيا. وقال النادي الذي يحتل المركز الثاني راهناً في ترتيب الدوري الألماني، في بيان إن الرئيس راينهارد راوبال أبلغ شرودر "في لقاء شخصي" إن عضويته قد ألغيت.

وأضاف نادي اقليم الرور "غير مقبول في ضوء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا" أن يحتل عضو فخري في دورتموند منصباً إدارياً في مؤسسة حكومية روسية. واتخذت اللجنة التنفيذية في النادي القرار بسبب الارتباطات الوثيقة لشرودر بروسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا.

ويُعدّ شرودر (77 عاماً)، المستشار الألماني بين 1998 و2005، صديقاً مقرّباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو رئيس مجلس إدارة "روسنيفت"، أكبر شركة نفط روسية، ولجنة المساهمين في نورد ستريم 2، خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني المثير للجدل. ومن المتوقع أن ينضم لمجلس الرقابة لدى عملاق الطاقة الروسي غازبروم في يونيو. وخلافاً لمسؤولين أوروبيين سابقين مثل الفرنسي فرنسوا فيّون أو الإيطالي ماتيو رنتسي، رفض شرودر حتى الآن الاستقالة من مناصبه.

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