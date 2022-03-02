الامارات | العراق يستعد لإستضافة منتخب الإمارات في بغداد ضمن تصفيات كأس العالم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستعد لإستضافة منتخب الإمارات في بغداد ضمن تصفيات كأس العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي بكرة القدم محمد عماد، أن بلاده تستعد على قدم وساق لاستضافة منتخب الإمارات في المباراة المقررة بينهما في بغداد 24 الشهر الجاري ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وهذه أوّل مرة تقام مباراة في العاصمة بغداد بعد إعلان رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقال محمد عماد في مداخلة تلفزيونية لبرنامج "مع العرب" الذي يقدمه الزميل زكريا مستوي على قناة الشارقة الرياضية أن العراق "استعد لهذه المباراة المهمة منذ زمن لوجود مؤشرات سابقة على رفع الحظر عن الملاعب العراقية"، مشيرأ إلى ان الاتحاد العراقي شكّل عدداً من اللجان التحضيرية للمباراة التي ستقام على استاد المدينة الدولي بهدف إظهارها بأفضل صورة، كرسالة يوجهها إلى العالم في قدرة العاصمة بغداد على استضافة كبرى الأحداث الدولية.

كما أكد محمد عماد على أن الاتحاد الأسيوي سيقوم بتوفير تقنية الحكم الفيديو الـ"فار" لهذه المباراة كونها غير متوفرة حالياً في العراق.

ومن المقرر، أن يتم دعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو، وكذلك رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم لحضور المباراة إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات والشخصيات الرياضية.

وتبدو فرص منتخب الإمارات كبيرة في تخطي هذه المباراة كونه المرشح الأبرز لخطف المركز الثالث المؤهل إلى الملحق عن المجموعة الأولى، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 9 نقاط مقابل 5 نقاط للعراق الخامس.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد خطفا بطاقتي تأهل المجموعة الأولى إلى المونديال باحتلالهما المركزين الأول والثاني برصيد 22 و20 نقطة على التوالي، فيما تأتي لبنان رابعة ب6 نقاط، وأخيرا في المركز الخامس بنقطتين سورية التي فقدت فرصتها رسميا.

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