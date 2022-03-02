موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره فيوتشر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثالث بـ22 نقطة.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخسارته منذ أيام الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجوعات الإفريقي.

ويسعى الجهاز الفني المؤقت الجديد للزمالك بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق علي المستوى الدولي والمحلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عن تدريب الزمالك منذ أيام.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المقرر أن يبدأ الزمالك، مباراة اليوم، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم إمام.

الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORTs بشكل حصري.