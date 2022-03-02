شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو مدرب منتخب مصر لليد مرشح لجائزة أفضل مدرب فى العالم 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرج الاتحاد الدولي لكرة اليد أسم الإسباني روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب اليد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021 .

و يعد باروندو من أفضل المدربين ،خاصة أنه نجح فى الحصول مع الفراعنة على بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو التى حصل الفراعنة خلالها على المركز الرابع، فضلا عن تقديم أفضل العروض فى مونديال مصر 2021 و الذى شهد خروج المنتخب الوطنى أمام الدنمارك بطل العالم فى ربع النهائى بالرميات الجزائية .

و يقود جارسيا بجانب تدريب الفراعنة القيادة الفنية لفريق ميلسونجين الألمانى بموافقة الإتحاد المصرى الحالى برئاسة محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة .

وقع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، نوفمبر الماضى ، نسخة عقده الجديد لتدريب المنتخب الوطني، بحضور الدكتور محمد الأمين رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وأيمن صلاح عضو لجنة الإدارة والمشرف على المنتخبات، وإيهاب العزب المدير التنفيذي، ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب.

وفي نفس الإطار، وقع الإسباني روبن جارابايا أريناس نسخة عقده للعمل في منصب المدرب المساعد في جهاز المنتخب.

تأتى تلك الخطوة، بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على تعديل بنود عقد باروندو للعمل كمدرب غير متفرغ بعد ارتباطه بتدريب أحد الأندية الألمانية.