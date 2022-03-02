شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك وبيراميدز فى دوري الجمهورية مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفاز الأهلي على المقاولون 2 / 0 ، والزمالك على البنك الأهلي 4/0، وحقق بيراميدز بقيادة مدربه أشرف أبو زيد فوزا مهما على إنبي متصدر الجدول بهدف نظيف سجله اللاعب يوسف شعبان في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

وفاز الاتحاد علي الاسماعيلي 3-1، ومصر المقاصة علي الشرقية للدخان 1-0، والمصري علي الجونة 3-2 ، وسموحة علي الجيش 3-1.

وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب دوري الجمهورية للناشئين برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الثاني الذي خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها فيما يتواجد الاهلي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وكان انبي يتصدر جدول الترتيب قبل مباراة بيراميدز، إلا أن الخسارة من بيراميدز أعطت الصدارة للزمالك.