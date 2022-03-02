شكرا لقرائتكم خبر عن غيط: لجان الفيس بوك تجلب اللاعبين ومجالس الإدارات بالإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب على غيط لاعب الإسماعيلي وعضو مجلس الادارة السابق عن حزنه لما وصل إليه النادي حاليا وتدهور النتائج فى الفترة الاخيرة .

وقال غيط في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "لجان الفيس بوك هي من تجلب اللاعبين ومجالس الإدارات".

وأضاف لاعب الدراويش : "تتخيل أن يصل الحال أن يقوم لاعب من فريق الإسماعيلي بعمل فرح له غدا، من سمح له بذلك ومن وافق الى اقامة هذا الفرح في هذا التوقيت هل اللاعبين سيقومون بمقاطعة هذا الفرح أم ماذا .

وتابع : "بعد 10 أيام هناك توقف لا توجد مسئولية ولا مراعاة لجماهير الاسماعيلي من اي لاعب الجميع اغمي عليه..وشدد: "من سمح برحيل شكري نجيب ومحمد صادق والصحراوي ، الاسماعيلية اكبر من اي حد.

واختتم غيط حديثه اقول للاعب الذي يستعد لحفل زفافه انت مش متضايق انت مش متعككن ومن الذي سمح لك بذلك لا يوجد انضباط ولا احترام لجماهير الإسماعيلي.