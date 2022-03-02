شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي: بيع الثلاثي جاد وايبوكا وداوود رغى فاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة تفاوض أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز مع لاعبي فريقه . لضمهم في الصيف المقبل

وقال رئيس النادي البترولي في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "الحديث عن رغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد مع محمود جاد أو جون ايبوكا أو مروان داوود كلام غير صحيح".

وشدد الشريعي: "لا توجد فترة انتقالات وليس هناك موضوع من الأساس ودائما نسمع هذة الأخبار ولكني اقول انها في إطار الرغى ".

وعن موعد تحقيق إنبي للبطولات رد قائلا: "نحن مجلس إدارة منتخب لمدة 4 سنوات و نجحنا في تمهيد الطريق بطريقة محترمة واستراتيجية مميزة سيكون تحقيق البطولات سيكون في عهد المجلس اللي بعدنا".

ويسافر فريق إنبى إلى الإسكندرية اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعيد حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتشكيل الأساسي في المباريات القادمة خصوصًا بعد الاتصال الذى تلقاه من الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش للاستفسار عن عدم مشاركاته مع الفريق.