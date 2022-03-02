شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع تفصل صلاح محسن عن الانتظام فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم صلاح محسن لاعب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه بعد ثلاثة أسابيع حيث يواصل اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.

وتعرض صلاح محسن، للإصابة في مباراة الأهلي والجونة بكأس الرابطة، في وجه القدم، مما أدى إلى عدم استكماله للمباراة.

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد الفوز على فاركو أمس في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4 / 1.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية بدءا من غد الخميس ضمن التحضير لمباراته ضد المريخ السوداني بحيث يدخل معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من مران الغد حتى موعد مباراته ضد الفري قالسوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأوللى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 25 في صدارة الدوري رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.