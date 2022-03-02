شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الخمس الليبى يعلن صفقة مهاجم الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الخمس الليبي صفقة انتقال أحمد حسن مكي مهاجم فريق الزمالك و منتخب مصر إلى صفوفه فريق لمدة موسم ونصف فى صفقة انتقال حر عقب وصول اللاعب الى ليبيا مساء أمس وسيبدأ تدريباته مع الفريق، خلال الساعات المقبلة.

وسيرتدي اللاعب المصري، القميص رقم 10 مع فريق الخمس، ويسعى مكى للتألق والمساهمة فى تحقيق نتائج إيجابية، من أجل الحفاظ على بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

ورحل أحمد حسن مكى عن فريق المقاولون العرب منذ يناير الماضى عقب أنهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين برغبة من الجهاز الفنى و اللاعب .

ويعد أحمد حسن مكى من أبرز العناصر المميزة فى خط الهجوم بالدورى المصرى الممتاز ولعب ياكثر من نادى حيث تواجد فى نادى الزمالك و حرس الحدود و سموحة و المقاولون العرب وتمكن من حصد عدد كبير من البطولات المحلية .