شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،أحمد فتوح يرحب بعرض اياكس ويطلب التفاوض مع الزمالك ،الإسماعيلى يسابق الزمن لتسديد عقوبة شيلونجو خوفاً من إيقاف القيد 3 فترات ،تخطيط الأهلي تقترح عودة بادجى نهاية الموسم وتترقب قرار موسيمانى .

تخطيط الأهلي تقترح عودة بادجى نهاية الموسم وتترقب قرار موسيمانى

تضغط لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح من أجل عودة السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى إميان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل من مسابقة الدوري، لاسيما بعد تألق المهاجم السنغالي رفقة إميان في الموسم الحالي، وبات من هدافي الدوري الفرنسي.

أحمد فتوح يرحب بعرض اياكس ويطلب التفاوض مع الزمالك

طلب أحمد فتوح جناح أيسر فريق الزمالك و منتخب مصر من مفوضيه للانتقال إلى نادي أياكس الهولندي للتعاقد معه في الصيف المقبل، التقدم بعرض رسمي لنادى الزمالك وذلك رغبة منه من عدم الرحيل عن القلعة البيضاء اله بموافقة مسئولية و الإدارة .

بانون يجرى فحصا جديدا بعد أسبوع للاطمئنان على عضلة القلب

يجرى المغربى بدر بانون مدافع الأهلى فحصا طبيا جديدا بعد أسبوع من الآن للاطمئنان على حالة القلب، بعدما خضع لفحوصات جديدة خلال اليومين الماضيين أثبتت حاجته لبعض الوقت للتعافى الكامل من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتى تعرض لها فى بداية يناير الماضى. الإسماعيلى يسابق الزمن لتسديد عقوبة شيلونجو خوفاً من إيقاف القيد 3 فترات يسابق النادى الإسماعيلى الزمن لتسديد عقوبة الناميبى بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش السابق والمقدرة بـ135 ألف دولار قبل انتهاء مهلة الـ45 يوماً، خوفاً من صدور قرار من الاتحاد الدولى الفيفا بحرمان النادى من التعاقد مع لاعبين فى 3 فترات قيد. يحأول الجهاز الفنى للأهلى تجهيز محمود متولى مدافع الفريق الأحمر للمشاركة فى المباريات عقب الأنتهاء من مواجهة المريخ السودانى فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الآنتهاء من المرحلة الأخيرة فى فترة التأهيل والتى بدأها فى قطر ويستكملها مع الأهلى فى الوقت الحالي. لجنة الحكام تطلب زيادة عدد الكاميرات فى الدوري بسبب الـ VAR طلب مسئولو لجنة الحكام من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من اجل زيادة عدد الكاميرات في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

يخضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الأربعاء، لمسحة طبية للوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة المريخ السودانى، المقرر لها السبت المقبل، حيث اشتكى عبد الحفيظ من أعراض البرد خلال مباراة فريقه الماضية ضد صن داونز الجنوب أفريقى، وغاب عبد الحفيظ عن مران الأهلى الأحد والاثنين وخضع لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وتم عزله تطبيقا لبروتوكول الإصابة بفيروس كورنا التابع لوزارة الصحة.