شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى ..وشعبانى هدفه الفوز فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المصرى البورسعيدى صباح اليوم الأربعاء التدريب الأخير قبل مواجهة إنبى غدا ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر للدورى .

حرص الجهاز الفني للمصرى بقيادة معين الشعبانى على بث روح المنافسة بين اللاعبين من خلا تقسيمة قوية تم فيها تحفيظ الأدوار للاعبين ، مع تعليمات خاصة ومهام محددة للبعض للسيطرة على مفاتيح لعب الفريق البترولى المنتشى خلال الفترة الأخيرة .

ويهدف المصرى لتحقيق الفوز من أجل حصد 3 نقاط هامة في تصحيح أوضاع الفريق، والعودة للانتصارات مجددًا بعد الخسارة الاخيرة أمام أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .