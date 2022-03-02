شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى ..وشعبانى هدفه الفوز فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض المصرى البورسعيدى صباح اليوم الأربعاء التدريب الأخير قبل مواجهة إنبى غدا ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر للدورى .
حرص الجهاز الفني للمصرى بقيادة معين الشعبانى على بث روح المنافسة بين اللاعبين من خلا تقسيمة قوية تم فيها تحفيظ الأدوار للاعبين ، مع تعليمات خاصة ومهام محددة للبعض للسيطرة على مفاتيح لعب الفريق البترولى المنتشى خلال الفترة الأخيرة .
ويهدف المصرى لتحقيق الفوز من أجل حصد 3 نقاط هامة في تصحيح أوضاع الفريق، والعودة للانتصارات مجددًا بعد الخسارة الاخيرة أمام أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .
ويعود كريم العراقى، ظهير أيمن النادى المصرى، لدعم فريقه فى الدورى العام خلال مباراة المصرى وإنبى ، وغاب العراقى عن مباراة المصرى وأوتوهو الكونغولى الأخيرة بكأس الكونفدرالية لتراكم البطاقات الصفراء، وخسر المصرى أمام أوتوهو بهدف نظيف.
وفى المقابل، يغيب معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى عن قيادة فريقه من على دكة البدلاء أمام إنبي، بسبب تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني، فى مباراة الجولة العاشرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينتيجة 2/2.
ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق البورسعيدى 10 مباريات، فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.