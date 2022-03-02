شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلى الأقرب لحصد الدورى هذا الموسم وبيراميدز المنافس الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور، أن تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدورى المصرى هذا الموسم صعب للغاية بسبب خسارة عدد كبير من النقاط منذ البداية ، وأن المنافسة ستنحصر بين الأهلى وبيراميدز وتصدرهم جدول ترتيب المسابقة .

وأوضح خالد الغندور، خلال حديثه بـ"أون سبورت إف إم"، أن النادى الأهلى سيكون هو الأقرب لحصد بطولة الدورى، بسبب الاستقرار الكبير الذى يتمتع به الفريق وعدم تعرضه للخسارة حيث لم يتعرض للهزيمة هذا الموسم حتى الان .

وأشار الغندور إلى أن بيراميدز سيكون هو منافس الأهلى على لقب الدورى والزمالك سينافس بيراميدز على المركز الثانى.

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك ستكون أزمته فى حال ابتعاده عن المركز الثانى، حيث لن يشارك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل.