شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفيوتشر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك بنظيره فيوتشر على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، فى لقاء صعب للفريقين خاصة الفارس الأبيض الذى يسعى لاعبوه وجهازه الفنى المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق على المستوى الدولى والمحلى تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق، والذى رحل عن تدريب الزمالك منذ أيام، ونلقى الضوء على كواليس مباراة الزمالك وفيوتشر فى التقرير التالى.

س: ما ترتيب الزمالك وفيوتشر فى جدول الدورى ؟

ج: يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وتلقى هزيمة فى مباراتين، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر فى 4 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

س: من يدير مباراة الزمالك وفيوتشر تحكيمياً ؟

ج: أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء الزمالك مع فيوتشر، إلى الحكم محمد الحنفى، ويساعده يوسف البساطى وأحمد توفيق، والحكم الرابع سامح حسين، ومحمد عادل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده شهاب راشد.

س: ما آخر نتيجة حققها الزمالك وفيوتشر فى الدورى ؟

ج: خسر الزمالك من سموحة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالدورى بينما فاز فيوتشر على المقاولون العرب بهدف دون رد.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر الليلة ؟

ج: يقترب التشكيل المتوقع للزمالك من : حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح، الوسط: إمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا ، خط الهجوم:- سيف الدين الجزيرى.

س: ما التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الزمالك ؟

ج: من المتوقع أن يبدأ فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومروان الصحراوي ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.