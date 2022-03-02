شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاجى خاص لـ" إبراهيما كونية " فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الإيفوارى إبراهيما كونية لاعب فريق غزل المحلة برنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق دكتور خالد الجميزى وذلك للشفاء من الإصابة التي لحقت به بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثالثة .

وتعرض كونيه للإصابة خلال مشاركته مع غزل المحلة امام فاركو في اللقاء الذى جمعهما فى كأس الرابطة والتى على أثرها يغيب عن الفريق لمدة 8 أسابيع .

وصعد فريق غزل المحلة الى الدور قبل النهائى من بطولة كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة حيث حصد المركز الثانى من المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة فيوتشر أف سى ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 9 من الشهر الجارى و ستقام على ستاد المحلة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقطة حيث تمكن من الفوز فى مباريتان و التعادل فى 6 مباريات و تعرض للخساراة فى 3 مباريات .