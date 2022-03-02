شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا مفصلا عن المريخ السودانى قبل موقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى من محللى الأداء بجهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن منافسه المريخ السودانى بطل جنوب أفريقيا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس قبل ملاقاته يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويناقش بيتسو موسيماني برنامج التحضير لمباراة المريخ السودانى مع الجهاز المعاون له، من خلال وضع برنامج خاص لتجهيز الفريق الأحمر لهذه المواجهة الصعبة، باعتبارها مواجهة هامة في حسم صراع المجموعة الأولى بدور المجموعات ويحتاج الأهلي لفوز بنقاطها الثلاث بعد الخسارة من صن دوانز بهدف دون رد فى الجولة الماضية ومن قبلها التعادل مع الهلال السودانى سلبياً.

استطاع الأهلي أمس الثلاثاء أن يواصل رباعياته في بطولة الدوري هذا الموسم بالفوز 4-1 على فاركو في الجولة 11 ، وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي أفشة (هدفان) ومحمد شريف وحسين الشحات.