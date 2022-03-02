قبل "اليوم الموعود".. ماهو موقف 8 لاعبين ينتظرون تحديد مصيرهم مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"يوم الخميس من الساعة 12 للساعة 2، أي لاعب يريد تجديد عقده فليأتِ إلى مكتبي، وإذا كان لا يريد تجديد عقده فليعتبر نفسه خارج الزمالك، نحن نحترم الجميع، ومن يريد الزمالك سنضعه فوق رأسنا".. بتلك الكلمات وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه إلى لاعبي الفريق الأبيض المنتظر تجديد عقودهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويفاوض الزمالك عددا من لاعبيه لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي 2021/2022، ويتعلق الأمر بكل من: طارق حامد، المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، محمد أبوجبل، عمر السعيد، الإيفواري رزاق سيسيه، حازم إمام، ومحمد أشرف "روقا".

ونستعرض فيما يلي موقف الـ8 لاعبين:

تمسك طارق حامد

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض تواصل مع رئيس النادي وأبلغه بترحيبه بتجديد عقده.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "طارق حامد تواصل مع مرتضى منصور رئيس النادي، وأبلغه أنه جاهز للتوقيع على تجديد تعاقده".

وأضاف: "لم نتوصل لاتفاق على مدة العقد الجديد، لكن طارق حامد نجم كبير وسنحاول الوصول لحل يرضي النادي واللاعب، ولا يوجد مشكلة في ملف تجديد عقده".

وتابع: "لدينا الرغبة في الإبقاء عليه وهو يرغب في استكمال مشواره مع الفريق والتمويل موجود لذلك لا يوجد مشكلة في التجديد".

من جانبه أكد أحمد يحيى وكيل أعمال طارق حامد أن الأخير رفض عروضا خيالية خلال المواسم السابقة من أجل الاستمرار بين جدران القلعة البيضاء.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: طارق تلقى عروضًا كثيرة بأرقام كبيرة قد تصل 3 أضعاف عن راتبه مع الزمالك، لكن اللاعب اختار الزمالك".

آخر عقد لطارق حامد مع الزمالك كان بتاريخ 3 مارس عام 2018 لمدة 3 مواسم بجانب موسم متبقى في عقده.

وقال إسماعيل يوسف المشرف العام على الكرة بالزمالك –في ذلك الوقت- إن المفاوضات مع حامد لم تستغرق وقتًا طويلا في ظل ترحيب من جانب اللاعب في البقاء بين جدران القلعة البيضاء.

وانتقل طارق حامد إلى صفوف الزمالك قادمًا من سموحة في صيف 2014 ليصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض.

غموض أبو جبل

في العشرين من شهر نوفمبر 2021، أكد محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن ما يتردد حول رحيله عن الفريق لا أساس له من الصحة.

وقال أبو جبل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك: "ملتزم مع الفريق وأتدرب بصورة طبيعية، ما يتردد حول رحيلي عن الفريق لا أساس له من الصحة".

وتابع: "لم اعترض على عدم المشاركة وأحترم قرارات الجهاز الفني".

وأضاف: "مستمر مع الزمالك وملتزم بتجديد التعاقد وفقًا لظروف النادي، وما يتردد حول مغادرة مجموعة الفريق عبر تطبيق واتس آب لا أساس له من الصحة".

موقف أبو جبل لم يدُم طويلا، وبعد تألقه بقميص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية شكك في نيته بشأن تجديد عقده.

وفي مقابلة تلفزيونية عقب حسم وصافة كان 2021، قال أبو جبل: "لم أحسم موقفي من التجديد مع الزمالك، طوال مشواري مع الفريق لم أساوم النادي ولم أتحدث في أي مبالغ من أجل التجديد".

وأضاف: "عندما رحلت عن الزمالك في 2016 تنازلت عن مبالغ ضخمة، كان لي مستحقات وعندما انتهى تعاقدي لم أطالب بها، فالزمالك ناد كبير وهو سبب شهرتي".

وتابع: "كنت أعرف أنني سأعود للزمالك مجددا وبعد عودتي وقعت على بياض وتركت الإدارة تحدد المقابل المادي، لم يكن رقما مرضيا لكنني رضيت بما حدث وأكملت طريقي مع الفريق".

قبل أيام قليلة وبالتحديد فور تسلم مرتضى منصور زمام رئاسة الزمالك، خرج في مؤتمر صحفي أكد أن أبو جبل تواصل معه وأكد نيته في التجديد للنادي، كما نفى الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي.

حارس الزمالك ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي مؤخرا، وأكدت تقارير صحفية عدة أن نادي النصر حصل على توقيع البالغ من العمر 33 عاما مقابل 7 ملايين ريال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وانتقل أبو جبل إلى صفوف الزمالك في سبتمبر 2013 قادما من إنبي لمدة 3 مواسم، ثم رحل إلى صفوف سموحة في صفقة انتقال حر مع بداية موسم 16/17 قبل عودته مجددا إلى القلعة البيضاء مع بداية موسم 19/20.

بنشرقي وأوناجم

مطلع العام الجاري، علم يلا كورة أن الثنائي المغربي أرسلا إنذار رسميا إلى الزمالك للاستفسار عن المستحقات المتأخرة لهما.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن المستحقات المتأخرة لهما بلغت 7 أشهر؛ حيث أخطر اللاعبين النادي بذلك قبل إتخاذ أي إجراءات بخصوص فسخ التعاقد

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي الزمالك قد تواصل مع الثنائي لحل الأزمة سريعاً وصرف جزء من المستحقات خلال الفترة المقبلة.

وقبل عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، عقد جلسة مع اللاعبين وجه خلالها رسالة لبنشرقي قائلًا: "إذا أردت وجود شرط جزائي في عقدك هذا حقك الطبيعي، وفي حالة توقعيك لنادِ آخر فسيتم تجهيز حفلة تكريم لك نظرًا لما قدمته مع الزمالك وإسعادك للجماهير، وإذا لم توقع فلن تجد أفضل من هذا النادي".

محاولات الزمالك مع بنشرقي كانت قائمة، وأكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة أنه تواجد في المغرب للتفاوض مع شقيق بنشرقي من أجل التجديد مع اللاعب المغربي.

وانضم بنشرقي إلى صفوف الزمالك في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.

أما بالنسبة لأوناجم، فبعض التقارير المغربية ربطت عودته إلى الوداد المغربي مجددا.

وانتقل أوناجم إلى صفوف الزمالك في صيف 2019 قادما من الوداد، ثم عاد إلى صفوف الفريق المغربي معارا خلال انتقالات يناير 2021 قبل عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجاري.

رباعي آخر

أما بالنسبة للخماسي رزاق سيسيه، عمر السعيد، حازم إمام ومحمد أشرف "روقا" فلم يتضح موقفهما حتى الآن.

السعيد انتقل إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من وادي دجلة، ثم خرج معارا إلى جونة قبل عودته إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

أما الإيفواري رزاق سيسيه، فانتقل إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من أسوان، ثم قضى فترات إعارة متجددة مع الاتحاد منذ يناير 2018 حتى عودته إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

أما حازم إمام قائد الفريق فانتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري وسينتهي عقده بنهاية يونيو 2022.