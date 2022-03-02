ترشيح مدرب مصر لجائزة أفضل مدرب يد في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - حجز الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، مكانا بالقائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد (الأربعاء) عن المرشحين لجائزة أفضل مدربي فرق اليد ذكور، وضمت القائمة كل من والدنماركي نيكولاي ياكوبسن والفرنسي جيلوم جيل، مدربا منتخبي بلادهما.

وبجانب باروندو، يتواجد مدربين آخرين من إسبانيا هما خافيير باسكوال مدرب برشلونة سابقا ومنتخب رومانيا حاليا، وجوردي ريبيرا مدرب المنتخب الإسباني.

ومن المقرر أن يقوم المشجعون بالتصويت خلال الفترة بين يومي 7 و28 مارس، على أن يتم الإعلان عن الفائز بمجرد انتهاء التصويت.

جدير بالذكر أن باروندو (42 عاما) يتولى تدريب منتخب مصر لكرة اليد منذ 2019، وقاده للفوز ببطولة أفريقيا عام 2020.

وفي بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال شهر يناير 2021 حصل المنتخب المصري على المركز السابع.